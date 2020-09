L’Europa ha un problema con la crescita delle aziende tecnologiche (Di venerdì 4 settembre 2020) Unicorno (Getty Images)La startup tedesca Rocket Internet ha annunciato la decisione di ritirare il proprio titolo dal listino di borsa di Francoforte. La società, famosa per aver clonato e importato in Europa il modello di business statunitense di aziende come Uber e Amazon, fondando l’ecommerce Zalando o il servizio di food delivery Delivery Hero, si era quotata in borsa sei anni fa, scelta che progressivamente ha fatto diminuire il suo valore di mercato da 6,7 miliardi di euro a 2,6 miliardi, con un calo medio del 15%. Una progressione negativa che ha spinto Rocket Internet a prendere questa decisione sottolineando che “la quotazione in borsa non è più richiesta per avere un accesso adeguato al capitale”. In contemporanea all’annuncio, l’azienda ha spiegato che offrirà ai propri investitori 18,57 euro per ... Leggi su wired

