Leo Messi resta al Barcellona: “Qui è la mia vita” (Di venerdì 4 settembre 2020) Leo Messi esce allo scoperto e comunica la sua decisione: almeno sino al prossimo anno, data di scadenza del contratto, non lascerà il Barcellona Alla fine Leo Messi ha deciso di sposare la linea della tranquillità. Rimarrà almeno ancora un anno a Barcellona e presto gtornerà anche ad allenarsi con i suoi vecchi e nuovi … L'articolo Leo Messi resta al Barcellona: “Qui è la mia vita” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

FabrizioRomano : OFFICIAL: Leo Messi will stay in Barça also on 2020/21 season. ?? #FCB #Barcelona #Messi - forumJuventus : GdS: 'Tra Suarez e la Juve c'è di mezzo un passaporto e Messi. E' corsa contro il tempo. Leo resterebbe al Barça. L… - TuttoMercatoWeb : Suarez-Juve legato a Messi? Koeman ha comunicato anche a Leo che non conta sul Pistolero - LordCouver : RT @FabrizioRomano: OFFICIAL: Leo Messi will stay in Barça also on 2020/21 season. ?? #FCB #Barcelona #Messi - teemPRAISE : RT @FabrizioRomano: OFFICIAL: Leo Messi will stay in Barça also on 2020/21 season. ?? #FCB #Barcelona #Messi -