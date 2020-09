Le cosche tornano a colpire: ucciso il sindaco anti-camorra (Di sabato 5 settembre 2020) Questo è l'articolo scritto da Roberto Saviano dieci anni fa dopo il delitto del sindaco di Pollica Angelo Vassallo Leggi su repubblica

DUE pistole che sparano, le pallottole che colpiscono al petto, un agguato che sembra essere anche un messaggio. Così uccidono i clan. Così hanno ucciso Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, in provinc ...«Aprite, sono Giovanni D’Alessandro». Sono le 16 quando a Larino, paese di poco più di seimila anime in provincia di Campobasso, il boss di Castellammare di Stabia bussa alle porte del carcere e si co ...