Lavoratori fragili, il pasticcio delle tutele dimenticate che costringe migliaia di persone a usare ferie e malattie. E rischiare il posto (Di venerdì 4 settembre 2020) Essendo i più esposti dovevano essere tutelati per primi. E invece sono stati dimenticati come fossero gli ultimi, lasciati soli difronte al dilemma di perdere il posto o la salute. Sono i “Lavoratori fragili”, una categoria che il decreto “Cura Italia” aveva protetto stabilendo che l’assenza dal lavoro per portatori di disabilità e affetti da gravi patologie fosse equiparata al ricovero ospedaliero, quindi non computato nei 180 giorni di malattia oltre i quali si può procedere al licenziamento. tutele poi prorogate nel successivo Decreto “Rilancio” fino al 31 luglio 2020 ma scomparse in quello agosto in via di conversione, dove non c’è alcun riferimento all’articolo 26 comma 2 della legge che li proteggeva. Così da 35 giorni ... Leggi su ilfattoquotidiano

Domik55807384 : RT @fattoquotidiano: Lavoratori fragili, il pasticcio delle tutele dimenticate che costringe migliaia di persone a usare ferie e malattie.… - gaiagioiared : RT @fattoquotidiano: Lavoratori fragili, il pasticcio delle tutele dimenticate che costringe migliaia di persone a usare ferie e malattie.… - fattoquotidiano : Lavoratori fragili, il pasticcio delle tutele dimenticate che costringe migliaia di persone a usare ferie e malatti… - amiciibd : Tutele lavoratori disabili e immunodepressi. Le rassicurazioni del Governo: «risolveremo il nodo nella conversione… - rbonacina : RT @anto_gaudioso: Conosciamo e stimiamo ?@PuglisiPD? e ?@szampa56? come persone serie ed equilibrate. Risolvere questa situazione e garant… -