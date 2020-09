Il Parma apre il Tardini ai tifosi: 'In mille per l'amichevole con l'Empoli, ma con mascherina' (Di venerdì 4 settembre 2020) Qualcosa si muove, anche in serie A. Si parla di pubblico negli stadi, a Parma la svolta. Lo stadio Tardini sarà infatti il primo impianto di Serie A ad aprire le porte ai tifosi dopo l'emergenza ... Leggi su leggo

