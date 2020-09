Era Emanuela Panatta di Non è la Rai: oggi a 42 anni è diventata insegnante [FOTO] (Di venerdì 4 settembre 2020) Non solo Ambra Angiolini, Antonella Elia e Claudia Gerini: Non è la Rai è stato il trampolino di lancio per tantissime ragazze. Se alcune hanno avuto più fortuna, altre hanno deciso di tentare la sorte lontano dal mondo dello spettacolo. Tra queste Emanuela Panatta: ecco cosa fa oggi e come è diventata. Emanuela Panatta oggi FOTO Classe 1977 Emanuela Panatta è stata una delle ragazze di Non è la Rai e da allora ne ha fatta di strada. Emanuela è diventata un’attrice di teatro e scrittrice. Dopo Non è la Rai, la Panatta è volata negli Stati Uniti per studiare recitazione. Al suo ritorno ha partecipato a ... Leggi su velvetgossip

diegomorett1 : RT @lorenz_frigerio: Carlo Alberto #DallaChiesa dixit 'La #mafia è cauta, lenta, ti misura, ti ascolta, ti verifica alla lontana. Un altro… - DavideGuastalla : RT @lorenz_frigerio: Carlo Alberto #DallaChiesa dixit 'La #mafia è cauta, lenta, ti misura, ti ascolta, ti verifica alla lontana. Un altro… - fabrizietto67 : @emanuela_alviti Era riferito alla gif ??che devo fa' piace ???? - giovannaconfal4 : @daniele_tissone Lei era #Emanuela Setti Carraro, dopo tanti anni ho ancora negli occhi l'immagine del suo braccio… - ignaziore : RT @lorenz_frigerio: Carlo Alberto #DallaChiesa dixit 'La #mafia è cauta, lenta, ti misura, ti ascolta, ti verifica alla lontana. Un altro… -