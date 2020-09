Dramma accoglienza, eritreo fugge e viene investito mortalmente. Feriti pure i tre poliziotti che volevano fermarlo (Di venerdì 4 settembre 2020) "Purtroppo e' successo quello che non doveva succedere e poteva avere conseguenze ben piu' gravi se non fosse che due nostri colleghi non avessero avuto la prontezza di gettarsi oltre il guard rail e salvarsi anche se con ferite molto serie". E' Fabio Conestà, segretario generale del sindacato di Polizia Mosap a commentare cio' che e' successo ieri sera a Siciliana dove uno dei migranti in fuga dal centro d'accoglienza è stato investito da un'auto ed è morto sulla Ss 115. Si tratta di un eritreo di 20 anni arrivato nell'ex hotel Villa Sikania lo scorso primo agosto. Feriti, sempre perché investiti dalla Volkswagen Touareg, anche tre poliziotti che sono stati trasFeriti al pronto soccorso dell'ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Due ... Leggi su iltempo

