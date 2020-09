“Ci saranno anche loro!”. Sanremo 2021: ospiti e big. Per Amadeus sarà una bomba (Di venerdì 4 settembre 2020) Così come riportato da ilfattoquotidiano.it, all’orizzonte, pare non ci sai nessuna rilevante modifica al regolamento, se non nelle date: il Festival slitterà a marzo, precisamente dal 2 al 6, proprio a causa del Covid. “Avendo ottenuto quel risultato avevo deciso di fermarmi”, ha spiegato Amadeus superstite dal boom di ascolti della scorsa edizione. “Allora mi sono detto: ‘Se me ne vado adesso mi sembra di abbandonare qualcosa. Come dire: è andata bene e quasi quasi scappo. Temevo di deludere le persone, allora ho pensato di rifarlo per regalare alla gente una situazione di normalità e soprattutto di rinascita. Maria De Filippi a Sanremo 2021? A oggi tutto è possibile”. “Ogni nome è funzionale a un’idea. Non mi sento di escludere nessuno ... Leggi su caffeinamagazine

Mov5Stelle : Il 12 settembre partecipa anche tu al #VotaSìDay, in tutta Italia ci saranno gazebo e banchetti informativi con noi… - claudioruss : De Laurentiis: 'D'ora in poi quando ci saranno delle offerte importanti cederemo tutti, ho capito che l'Italia non… - CarloCalenda : Ti poni la domanda sbagliata. Quella giusta è: come mai abbiamo votato questa gente. E sopratutto, quando saranno m… - FerisTempora : @Unomattina, vediamo da Lunedì come sarà la Gianduia con la Frittella.Dicesi: grandi novità! Da par mio non sono l'… - FranceskoNew : @iannetts70 E il punto raggiunto con tanto e tale sacrificio... ce lo siamo giocato per andare a cazzeggiare al Bil… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ci saranno Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche