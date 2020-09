Campidoglio: al via bando per celebrare 100 anni Garbatella (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – Pubblicato oggi sul sito di Roma Capitale il nuovo bando per celebrare i 100 anni di Garbatella, nel territorio del Municipio VIII. C’e’ tempo fino al 30 settembre per partecipare. Lo storico quartiere e’ noto nella Capitale come fuori dai confini nazionali per la particolarita’ e per la ricchezza della sua storia, la peculiarita’ della sua architettura, che alterna all’assetto del nucleo storico improntato al modello della citta’ giardino inglese. Per festeggiare l’anniversario della sua fondazione l’Amministrazione capitolina ha stanziato 40 mila euro per la realizzazione di iniziative presentate da operatori culturali privati e pubblici, dedicate alla valorizzazione della varieta’ e della complessita’ del tessuto sociale ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Campidoglio via Campidoglio: al via bando per celebrare 100 anni Garbatella RomaDailyNews Roma, contrasto alla povertà educativa riparte la "Matita Sospesa"

Penne, quaderni, compassi ma anche gomme e matite. Al via la raccolta e la consegna del materiale didattico per aiutare le famiglie in difficoltà economica. Durante la quarantena hanno garantito il so ...

Appio Latino: “Sgomberate il locale di via Amulio, è occupato dagli Ultras Lazio”

In quello spazio, già sede degli Irriducibili, si riunisce il gruppo di tifo organizzato “Ultras Lazio”. Quel locale però è finito al centro di una mozione che il PD, con il supporto di alcuni consigl ...

