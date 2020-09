Campania, bimba lanciata dai genitori dal secondo piano: morta con ferita alla testa (Di venerdì 4 settembre 2020) Sarebbe stata lanciata dalla finestra al secondo piano subito dopo il parto la piccola ritrovata morta in un’aiuola a Roccapiemonte, in provincia di Salerno. E’ la ricostruzione choc degli investigatori dopo un sopralluogo a casa dei genitori, entrambi in manette. bimba lanciata dal secondo piano: così è morta la neonata di Roccapiemonte Resta esattamente da … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Campania bimba Campania, casi in aumento e caos discoteche. Contagiata bimba The Wam Oltre 500 bimbi coinvolti nel successo dei Campus estivi di Movi-menti

Partire dai bambini per riconnettere la comunità. E’ stato questo l’obiettivo e il motore di Movi-Estate, il format che il progetto interregionale 'Movi-Menti: menti, corpi, comunità in movimento”, se ...

Amici, vigili del fuoco e in pensione insieme: «Da bimbi giocavamo a calcio nel Bar Franco»

Livorno, Fabrizio e Massimo dal primo settembre si godono affetti e tempo libero: «La paura? Grazie all’adrenalina passa sempre» LIVORNO. Da ragazzi giocavano a calcio nel Bar Franco: «Era la squadra ...

Partire dai bambini per riconnettere la comunità. E’ stato questo l’obiettivo e il motore di Movi-Estate, il format che il progetto interregionale 'Movi-Menti: menti, corpi, comunità in movimento”, se ...Livorno, Fabrizio e Massimo dal primo settembre si godono affetti e tempo libero: «La paura? Grazie all’adrenalina passa sempre» LIVORNO. Da ragazzi giocavano a calcio nel Bar Franco: «Era la squadra ...