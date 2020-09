Calciomercato Inter, ufficiale Vidal! La firma nel weekend per “el Guerrero” (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo mesi di corteggiamento, lunghe fughe e poi ritorni di fiamma, finalmente Arturo Vidal tornerà a calcare i campi della Serie A con la divisa dell’Inter. Antonio Conte può finalmente festeggiare l’arrivo del suo pupillo. Con loro due alla Juventus si aprì il ciclo vincente dei bianconeri che dura tutt’ora. A Milano sperano di poter … L'articolo Calciomercato Inter, ufficiale Vidal! La firma nel weekend per “el Guerrero” Leggi su dailynews24

DiMarzio : #Kolarov è dell’@Inter: 1 milione più 500 di bonus alla @OfficialASRoma, contratto di un anno con opzione per il gi… - DiMarzio : #Inter il punto sul rinnovo di #Bastoni e la trattativa #Darmian - SkySport : L'Inter aspetta Vidal: la trattativa per svincolarsi dal Barcellona va avanti spedita - sportli26181512 : Ag. Gravillon: 'Niente ritiro con l'Inter, ecco a chi piace': Quale futuro per Andrew Gravillon? Il difensore di...… - SteMariotto : Inter, Marotta punta due colpacci da 70mln: “E dopo Kolarov e Vidal certo un altro arrivo” -