Bus sempre più affollati, indetto lo sciopero in tutto il Lazio: ecco tutte le info (Di venerdì 4 settembre 2020) E’ stato proclamato dall’USB lo sciopero dei trasporti locali a Roma e nel Lazio per venerdì 25 settembre. L’agitazione – come si legge sul sito dell’Unione Sindacale di Base – sarà formalmente di 24 ore: avrà inizio alle ore 10. A questo si deve aggiungere lo sciopero nazionale della scuola già proclamato per il 24 e il 25 settembre. Proprio in merito a questo, gli studenti il 25 saranno sotto il MIUR in viale Trastevere. Bus sempre più affollati: indetto lo sciopero in tutto il Lazio Usb Trasporti di Roma e Lazio aveva già fatto ricorso al TAR contro l’ordinanza regionale che ad aprile permetteva l’affluenza al 60%. Ora con ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Bus sempre più affollati, indetto lo sciopero in tutto il Lazio: ecco tutte le info - mauriziogetuli : RT @Pinodemarco: Ogni cassonetto bruciato, ogni scuola incendiata, ogni TMB che prende fuoco come i bus, ogni spiaggia riempita di chiodi e… - Massimi07355017 : RT @Pinodemarco: Ogni cassonetto bruciato, ogni scuola incendiata, ogni TMB che prende fuoco come i bus, ogni spiaggia riempita di chiodi e… - Elix98754067 : RT @Pinodemarco: Ogni cassonetto bruciato, ogni scuola incendiata, ogni TMB che prende fuoco come i bus, ogni spiaggia riempita di chiodi e… - iopunto67 : RT @Pinodemarco: Ogni cassonetto bruciato, ogni scuola incendiata, ogni TMB che prende fuoco come i bus, ogni spiaggia riempita di chiodi e… -

Ultime Notizie dalla rete : Bus sempre Bus e metro pieni all'80% anche nel Lazio. Protestano i sindacati: "Sarà sciopero" RomaToday Erika, la postina travolta dal bus a Cagliari è tornata a casa: “Salva grazie agli angeli del Brotzu”

Uscita dal coma farmacologico e in fase di “rinascita” dopo tante settimane difficili. Molto. Erika Mascia, postina di trentasette anni, di Senorbì, “ma ormai vivo a Cagliari da anni”, lo scorso undic ...

Torino Fringe Festival, due giorni di bus itinerante per la città

"Abbiamo scelto di andare simbolicamente dalle persone». Sabato 12 e domenica 13 settembre torna il Torino Fringe Festival, con un’edizione speciale. Il cartellone in programma a maggio, con quasi 300 ...

Uscita dal coma farmacologico e in fase di “rinascita” dopo tante settimane difficili. Molto. Erika Mascia, postina di trentasette anni, di Senorbì, “ma ormai vivo a Cagliari da anni”, lo scorso undic ..."Abbiamo scelto di andare simbolicamente dalle persone». Sabato 12 e domenica 13 settembre torna il Torino Fringe Festival, con un’edizione speciale. Il cartellone in programma a maggio, con quasi 300 ...