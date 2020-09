Benevento, tifosi scatenati: “Porte chiuse? Vogliamo abbonarci lo stesso” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Pronti a fare l’abbonamento nonostante le porte chiuse. E’ l’idea di diversi tifosi giallorossi che si stanno attivando sui social per aderire a una campagna di tesseramento virtuale in vista della prossima stagione ormai alle porte. Su Facebook è nato il gruppo “Ci abboniamo perché ti amiamo”, che in poche ore ha superato la quota di 600 iscritti. “Chiediamo al presidente di creare una campagna abbonamenti a prescindere se si potrà andare o meno allo stadio”, si legge nella descrizione. “Facciamo sentire il nostro calore al di là del Covid”. Commenti entusiastici fin da subito a conferma che – cancelli aperti o meno – tra i tifosi del Benevento c’è ... Leggi su anteprima24

repubblica : Benevento, il sindaco Mastella: 'Ho chiesto io di multare Salvini. Può creare focolai. Si è fatto mandare a quel pa… - annotiamoli : Salvini con la maglia del Benevento: Duro comunicato della Curva sud - IamCALCIO : Il presidente del #Benevento #Vigorito ha commentato il calendario dei giallorossi nella prossima #SerieA auspicand… - fettonejr : @CalcioPillole Mettici pure i tifosi del Benevento a sto punto - Dadez77 : -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento tifosi

Per questo, nelle ultime ore, si starebbe mettendo a punto un piano minuzioso per far sì che questo sia possibile. Il tutto è stato presentato al Cts e le altre squadre di A sono alla finestra per val ...Obiettivo: far sì che qualche migliaia di appassionati possa assistere a Juve-Samp, primo match dell'era Pirlo. Rinviate le sfide on the road di Atalanta (contro la Lazio) e Inter (a Benevento), la pr ...