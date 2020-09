Armine Harutyunyan, per me non è bella. E non lo è neanche la collezione Gucci, se parliamo così tanto della modella (Di venerdì 4 settembre 2020) di Giusy Cinquemani Allora, dato che i guai non sono ancora finiti, siamo ancora in piena pandemia, parliamo di cose altrettanto gravi, ma all’apparenza meno serie, la questione della modella dell’ultima campagna della maison Gucci. Sono già state scritte tante parole in merito, su chi, cosa e come si fa a dire cosa è bello. Allora nel caso in questione è semplice: la modella è brutta perché, se fosse stata bella, non staremmo qui a parlarne da giorni. E i primi a saperlo sono la medesima e il creativo che ha pensato ad utilizzarla, uso deliberatamente il termine uso, perché di uso si tratta. Uso dell’immagine, non della persona, ma uso. Fosse stata bella, o ... Leggi su ilfattoquotidiano

