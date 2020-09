Vite al limite…e poi su Real Time: stasera la storia di Chad Dean (Di giovedì 3 settembre 2020) Il giorno 13 giugno 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista Chad Dean. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte il caso di un uomo che partiva da un peso veramente elevato, ma ha saputo impegnarsi duramente per raggiungere l’obiettivo di una vita migliore. Vite al limite – Chad Dean All’inizio del suo percorso Chad, il protagonista, ha 26 anni, vive a Hagerstown nel Maryland e pesa 318 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà enormi risultati perdendo ben 118 kg per arrivare a 200 chilogrammi. Un risultato davvero eccellente. Chad ... Leggi su ascoltitv

matteoclemens : Se i miei vicini continueranno a dare orecchiette alle cime di rapa al mio gatto tempo due settimane e potrò iscriverlo a vite al limite - maybeimisslou__ : @vuoiunapesca_ AO VITE AL LIMITE E MALATI DI PULITO DOVE LI LASCI? E ANCHE IL BANCO DEI PUGNI - bennysposami : o forse di volerlo, un giorno rimarrò solo io, e me lo merito, non voglio più causare casini e tutta la merda che f… - VolpeReal : @SoniaVigoson @CommentoSolo Si perché fanno vedere TANTO vite al limite e il messaggio al di là di quando li prendo… - pataptando : Buongiorno da me dicendovi che ho appena scoperto che io dottor NOWZARADAN è morto (il dottore di vite al limite) -

Ultime Notizie dalla rete : Vite limite…e Imposta di bollo conto corrente 2020: come funziona e come evitare il pagamento Gooruf