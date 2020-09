Venezia 77, da Jo Squillo e Francesca Carollo un documentario per ripartire dall'arte (Di giovedì 3 settembre 2020) In occasione della 77esima Mostra del cinema di Venezia, Wall of Dolls Onlus ha presentato il documentario ' Venezia - Senza arte non si riparte '. Un progetto che nasce dal desiderio di sostenere la ... Leggi su tgcom24.mediaset

Andrea_Peduzzi : Di Daverio mi mancheranno tante cose, ma soprattutto gli scherzi telefonici che ero solito fargli dopo essere entra… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Squillo Venezia 77, da Jo Squillo e Francesca Carollo un documentario per ripartire dall'arte TGCOM Venezia 77, da Jo Squillo e Francesca Carollo un documentario per ripartire dall'arte

In occasione della 77esima Mostra del cinema di Venezia, Wall of Dolls Onlus ha presentato il documentario "Venezia - Senza arte non si riparte". Un progetto che nasce dal desiderio di sostenere la ci ...

Elodie da impazzire. A Venezia il red carpet spaziale con Marracash

Tra le stelle della 77ma Mostra del Cinema di Venezie splende quella di Eloide che ha incantato sul red carpet. La cantante romana, insieme al compagno, il rapper Marracash, ha sfilato con un attillat ...

In occasione della 77esima Mostra del cinema di Venezia, Wall of Dolls Onlus ha presentato il documentario "Venezia - Senza arte non si riparte". Un progetto che nasce dal desiderio di sostenere la ci ...Tra le stelle della 77ma Mostra del Cinema di Venezie splende quella di Eloide che ha incantato sul red carpet. La cantante romana, insieme al compagno, il rapper Marracash, ha sfilato con un attillat ...