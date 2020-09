Test di medicina al via: in 2600 al Lingotto (Di giovedì 3 settembre 2020) E’ la giornata dei Test di ingresso per medicina per l‘Università di Torino. Dalle otto di questa mattina sono 2600 i ragazzi in coda davanti ai cancelli del Lingotto fiere, dove nei Padiglioni 2 e 3 si svolge la prova della durata di 100 minuti. Un Test particolare quest’anno per l’emergenza sanitaria legata al Covid. I giovani infatti si sono presentati con autocertificazione e si sono messi in coda per la misurazione delle febbre. A ogni studente è stato consegnato un kit: un sacchetto contenente mascherina e penne, in cui riporre poi i propri oggetti personali. Sono 490 i posti disponibili per medicina e 44 quelli per odontoiatria. E proprio in relazione al numero chiuso non sono mancate le proTeste da parte ... Leggi su nuovasocieta

