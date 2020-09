Smart working vista mare: a Brindisi ecco il contest per lavorare in barca a vela. “Vogliamo dimostrare che ripartire dal Sud è possibile” (Di giovedì 3 settembre 2020) Dieci giorni per lavorare su una barca vela ormeggiata nel porto di Brindisi. È l’idea del progetto “Sea working. Vinci un ufficio sul mare”, che candida la città come destinazione per lo Smart working. Il contest – pensato per avviare un percorso di rilancio e posizionamento della capoluogo di provincia pugliese – prevede per un professionista la possibilità di trascorrere il periodo dal 3 al 13 ottobre prossimo a bordo di una barca a vela attraccata nel porto. Sarà possibile candidarsi sul sito www.seaworking.it fino al 18 settembre. “Il progetto nasce da un’analisi delle tendenze del mercato dei viaggi e dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano

