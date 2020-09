Prof. Mirone responsabile tamponi: “Petagna potrebbe avere sviluppato una carica maggiore del normale” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Prof. Mirone responsabile dei tamponi della SSC Napoli ha spiegato che Petagna potrebbe aver sviluppato una carica maggiore del normale. L'articolo Prof. Mirone responsabile tamponi: “Petagna potrebbe avere sviluppato una carica maggiore del normale” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Ultime Notizie dalla rete : Prof Mirone Prof Mirone: "Alterneremo un test sierologico a un tampone. Petagna? Dal Napoli mi dicono che è tutto ok" [ESCLUSIVA] GonfiaLaRete Prof. Vincenzo Mirone: “Petagna? Dal Napoli mi dicono che è tutto ok”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il Professor Vincenzo Mirone, responsabile della struttura che sottopone i calciatori della SSC Napoli ...

Napoli, il responsabile dei tamponi rivela: "Vi spiego come sta Petagna. Giuntoli mi ha detto..."

