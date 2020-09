Nozze bipartisan: Ornella Manzi (Pd) si candida e convola a nozze con il fratello di Mara Carfagna (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Gennaro Vesuviano (Na) – Riecco la Boschi napoletana. Così fu soprannominata Ornella Manzi, all’epoca (nel 2015) giovanissima e deliziosa assessore del Pd nel Comune di San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. Dopo un periodo di assenza dalla politica locale, nel frattempo è stata scelta come braccio destro del consigliere regionale della Campania Bruna Fiola, la Manzi riscende in campo nella sua San Gennaro: è infatti tra i candidati alla carica di consigliere comunale nella lista guidata dall’ex sindaco Antonio Russo. Ed è già Manzi-mania: le dirette Facebook fanno il botto di seguaci. E dopo il ritorno in politica, Ornella Manzi sarebbe pronta anche al grande passo: a ... Leggi su anteprima24

