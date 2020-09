La strana scienza degli oggetti che galleggiano a testa in giù (Di giovedì 3 settembre 2020) Un liquido che levita sospeso a mezz’aria. Una barchetta che ci naviga, ma a completamente capovolta. Stregoneria? Effetti speciali? Niente di tutto questo: si tratta di un esperimento per mettere alla prova le leggi della fisica. A realizzarlo è stato un team di ricercatori al lavoro in vari istituti di ricerca e università di Parigi, che ha messo in luce un fenomeno ancora tutto da scoprire, il cosiddetto vertical shaking, o scuotimento verticale, dal quale origina una sorta di galleggiamento al contrario. Se siete curiosi di saperne di più, questo video diffuso da Nature è quello che stavate cercando. (Credit video: Nature) La strana scienza degli oggetti che galleggiano a testa in giù Wired. Leggi su wired

