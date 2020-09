In Polonia è caccia all'omo: la campagna d'odio è senza precedenti (Di giovedì 3 settembre 2020) Arresti, violenze, minacce. E cento comuni si dichiarano “Lgbt free”. L’organizzazione All Polish Youth: «Non vogliamo fare male agli omosessuali, ci basta che si nascondano» Leggi su espresso.repubblica

marcocappato : L'Ungheria chiude le frontiere agli stranieri per il #COVID19, con l'eccezione di chi viene da Polonia, Repubblica… - sole24ore : Fca, la nuova Punto sarà costruita in Polonia su piattaforma Psa - Corriere : La Polonia non vuole l’ambasciatore tedesco: il padre fu un aiutante di Hitler - Danielejuve97 : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Il 3/9/1989 Gaetano #Scirea scompare tragicamente in un’incidente d’auto in Polonia (insieme all’autista e all’i… - another_lush : Non è che se voi sapete chi non parla di blm allora crolla il mondo, è un issue conosciuta, ci sono mille altri pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia è Così Polonia e Turchia strumentalizzano la religione per limitare i diritti delle donne L'Espresso Parte da Leopoli l'autunno caldo della Nazionale

Parte da Leopoli l'autunno caldo del calcio rossocrociato. Questa sera (inizio alle 20.45), la Nazionale di Vladimir Petkovic esordirà contro l'Ucraina nella seconda edizione della Nations League. A c ...

Infortunio per de Vrij: lascia il ritiro dell'Olanda, niente Italia

Stefan de Vrij, come annunciato dalla Nazionale olandese, deve lasciare il ritiro oranje. Inter in apprensione per le condizioni del difensore. Stefan de Vrij si è infortunato con l'Olanda. A riferirl ...

Parte da Leopoli l'autunno caldo del calcio rossocrociato. Questa sera (inizio alle 20.45), la Nazionale di Vladimir Petkovic esordirà contro l'Ucraina nella seconda edizione della Nations League. A c ...Stefan de Vrij, come annunciato dalla Nazionale olandese, deve lasciare il ritiro oranje. Inter in apprensione per le condizioni del difensore. Stefan de Vrij si è infortunato con l'Olanda. A riferirl ...