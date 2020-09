Il solito De Laurentiis: “Con offerte importanti vendo tutti. Campionato falsato, ne ho le p***e piene” (Di giovedì 3 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a ‘Radio Kiss Kiss’ da Castel di Sangro, sede del ritiro dei partenopei. E il numero uno azzurro ne ha per tutti: “E’ un Campionato falsato perché nessuno ha avuto la cultura dell’azione meditata, non c’è stata una controffensiva nazionale che risponda alla legalità e alla logica. Si può fare questo Campionato o no? Perché se non si può stare a contatto come tifosi, non posso fare un gioco che è di contatto. Si potrebbe dire: per venire allo stadio dovete farvi il tampone e presentarlo assieme al biglietto, può essere una tutela. Non siamo qui per fare delle comparse, per spendere soldi per conto di un governo assente. Buttano il sasso nello stagno e ... Leggi su calcioweb.eu

