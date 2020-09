I Servizi segreti afghani (Di giovedì 3 settembre 2020) La capacità di raccolta di informazioni da parte dei Servizi afghani è, ancora oggi, decisamente scarsa, e ciò è dovuto soprattutto allo scarso addestramento specifico del personale e alla scarsissima utilizzazione, e anche impropria, delle più recenti tecnologie. Informazioni, poi, quelle dei Servizi di Kabul, raccolte soprattutto nelle città maggiori e nelle aree maggiormente controllate dai governativi, il che spesso conduce i decisori che utilizzano questa intelligence “compiacente” o retorica a gravi errori di valutazione. Il NDS, National Directorate of Security, non diffonde le sue notizie correttamente nel “ciclo informativo” tradizionale di un Servizio, quindi lascia i Decisori con scarse, incomplete e spesso inesatte informazioni. Nato nel ... Leggi su ildenaro

borghi_claudio : La fiducia per controllare i servizi segreti. Atlantia (Benetton - PD) +15% in borsa. Tiscali (Soru - PD) +200% in… - MolinariRik : Il governo Conte si e' visto costretto a buttare la palla in tribuna ponendo la questione di fiducia al decreto Cov… - gennaromigliore : Dalla Germania arriva la conferma di ciò che ormai tutti sospettavamo: Alksej #Navalny è stato avvelenato con il No… - galfort2 : DOMANI Servizi segreti, lunga vita agli uomini di Conte Un mossa sotterranea del premier ha rischiato di far sciv… - remocontro_it : Servizi segreti nel decreto sull’emergenza Covid-Piccole astuzie grandi sospetti - - -