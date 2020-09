Harry e Meghan hanno firmato un contratto pluriennale con Netflix (Di giovedì 3 settembre 2020) Harry e Meghan Markle hanno firmato un contratto con Netflix. La coppia vorrebbe trattare temi importanti come il ruolo delle donna, l’infanzia e la natura Secondo quanto si apprende sul New York Times, l’accordo tra Harry e Meghan Markle e Netflix è stato firmato. Questo accordo pare che preveda il ritorno di Meghan sul piccolo schermo ma non come attrice. Meghan, insieme a Harry, produrrà show, film e programmi per bambini. L’ultimo ruolo interpretato da Meghan è stato quello di Rachel Zane nella famosissima serie tv “Suits“. L’obiettivo della coppia, momentaneamente, è quello di ... Leggi su zon

oliperla : RT @VanityFairIt: Un accordo da «150 milioni di dollari» - dilei_it : Kate Middleton, il rimpianto di Harry e l’indifferenza di Meghan Markle per l’incontro saltato - pleporace : Harry e Meghan hanno firmato un contratto con Netflix per produrre documentari, lungometraggi e programmi per bambini. - zazoomblog : Harry e Meghan firmano un accordo da 150 milioni di dollari: la notizia bomba è ufficiale - #Harry #Meghan… - tempoweb : #Harry e #Meghan sbarcano su #Neflix. Cartoni e serie per bambini dopo il 'caso' #Disney #3settembre… -