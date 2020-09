Gelindo Bordin, la corsa è per tutti: «Dimenticate la fatica (e non esagerate con la musica)» (Di giovedì 3 settembre 2020) Un’ora di corsa continua con quattro settimane di allenamento. È la sfida lanciata da Gelindo Bordin, indimenticabile oro olimpico alla maratona di Seul ’88, e Diadora, storico brand sportivo made in Italy. «È un programma indirizzato alle persone che non hanno mai corso e che non sono abituate a fare attività fisica», ci racconta l’ex campione azzurro, classe ’59. «È nato un po’ per scommessa: dimostrare anche ai più sedentari che seguendo una determinata tabella riescono in un mese a raggiungere traguardi che non avrebbero mai immaginato. E tutto senza sentire la fatica». Leggi su vanityfair

ChiodiDonatella : RT @riktroiani: Campionati Europei di Atletica, #Stoccarda 30 Agosto 1986. #Maratona. Neckarstadion. Gelindo #Bordin (1959) vince la sua p… - TOSADORIDANIELA : RT @riktroiani: Campionati Europei di Atletica, #Stoccarda 30 Agosto 1986. #Maratona. Neckarstadion. Gelindo #Bordin (1959) vince la sua p… - IzzoEdo : RT @riktroiani: Campionati Europei di Atletica, #Stoccarda 30 Agosto 1986. #Maratona. Neckarstadion. Gelindo #Bordin (1959) vince la sua p… - doddy610 : RT @riktroiani: Campionati Europei di Atletica, #Stoccarda 30 Agosto 1986. #Maratona. Neckarstadion. Gelindo #Bordin (1959) vince la sua p… - riktroiani : Campionati Europei di Atletica, #Stoccarda 30 Agosto 1986. #Maratona. Neckarstadion. Gelindo #Bordin (1959) vince… -

Ultime Notizie dalla rete : Gelindo Bordin Gelindo Bordin, la corsa è per tutti: «Dimenticate la fatica (e non esagerate con la musica)» Vanity Fair.it Gelindo Bordin, la corsa è per tutti: «Dimenticate la fatica (e non esagerate con la musica)»

«Il problema principale di chi si approccia alla corsa è pensare all’inizio di andare troppo piano. Quindi aumenta l’andatura e va incontro a due rischi: smettere perché sente troppo la fatica oppure, ...

Almanacco del 2 Settembre

A Milano il sole sorge alle 05:47 e tramonta alle 18:58 (ora solare) Finisce la Seconda guerra mondiale: Ridotto allo stremo per le gravi perdite umane e gli ingenti danni provocati dalle bombe atomic ...

«Il problema principale di chi si approccia alla corsa è pensare all’inizio di andare troppo piano. Quindi aumenta l’andatura e va incontro a due rischi: smettere perché sente troppo la fatica oppure, ...A Milano il sole sorge alle 05:47 e tramonta alle 18:58 (ora solare) Finisce la Seconda guerra mondiale: Ridotto allo stremo per le gravi perdite umane e gli ingenti danni provocati dalle bombe atomic ...