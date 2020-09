“Elisa Isoardi ha trovato l’amore con Raimondo Todaro?” (Di giovedì 3 settembre 2020) C’è del tenero tra Elisa Isoardi e il “suo” ballerino a Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro? A pubblicare delle foto sottolineando un atteggiamento che sembra essere intimo è il settimanale Diva e Donna. I due sono molto affettuosi… Sarà passione? Intanto Milly Carlucci ha fatto sapere che il programma verrà rimandato al 19 settembre per via della positività al covid di Samuel Peron e Daniele Scardina: “Mai un programma nella storia della televisione è stato così travagliato, costretto a un’altalena di partenze e stop. Stiamo vivendo una telenovela ma noi andiamo avanti, nel rispetto delle precauzioni e della salute di tutti, per offrire un’edizione di Ballando con le stelle memorabile”. L'articolo “Elisa Isoardi ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

