Dinamo Sassari-Virtus Roma in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020 (Di giovedì 3 settembre 2020) Banco di Sardegna Sassari e Virtus Roma si affrontano nella prima giornata del girone D della Supercoppa 2020 di Serie A1. Alla vigilia favori dei pronostici tutti dalla parte dei sardi che hanno confermato Pozzecco in panchina. I capitolini arrivano invece di conferme non ne hanno avute in estate e hanno addirittura rischiato di non prendere parte al campionato. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 21.00 di giovedì 3 settembre. La sfida non sarà trasmessa in tv e la visione sarà disponibile in esclusiva streaming su Eurosport Player. Giovedì 3 settembre, Ore 21.00 – Banco di Sardegna Sassari-Virtus Roma (Eurosport Player) SEGUI ... Leggi su sportface

HappycasaNBB : RT @LegaBasketA: #GAMEDAY?? Al via il girone D della @Eurosport_IT #LBASupercoppa 2020?? Questa sera la prima palla a 2 al Geovillage di Olb… - Eurosport_IT : RT @LegaBasketA: #GAMEDAY?? Al via il girone D della @Eurosport_IT #LBASupercoppa 2020?? Questa sera la prima palla a 2 al Geovillage di Olb… - aaiman_singh : @LegaBasketA @Eurosport_IT @HappycasaNBB @VLPesaro @dinamo_sassari @VirtusRoma I giocatori americani sono disponibi… - LegaBasketA : #GAMEDAY?? Al via il girone D della @Eurosport_IT #LBASupercoppa 2020?? Questa sera la prima palla a 2 al Geovillage… - dinamo_sassari : ?? G A M E D A Y ?? Inizia ufficialmente la nostra stagione ?? G1 della @Eurosport_IT #LBASupercoppa ?? @VirtusRoma… -