Cristina D’Avena in bikini a 56 anni stupisce Instagram (Di giovedì 3 settembre 2020) Cristina D’Avena ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in bikini nero: a 56 anni è uno schianto. Ma ad attrarre l’attenzione dei fan c’è anche il commento sibillino che la cantante ha lasciato a corredo dello scatto. Ma procediamo con ordine. Cristina D’Avena, che si trova a Montecarlo come lei stessa ci rivela sui social, ha pubblicato sulla sua pagina social uno scatto mozzafiato. Sguardo fisso all’obiettivo, i lunghi capelli sciolti sulle spalle, mentre il bikini nero esalta il décolletée perfetto e la pancia piatta. Insomma a 56 anni, la protagonista di Kiss Me Licia fa invidia alle 20enni. E non è nemmeno la prima volta quest’estate che lascia tutti senza fiato. Mentre ... Leggi su dilei

NoveseM : RT @DarkLadyMouse: Ho visto la (notevole) foto in costume di Cristina D'Avena. Che era già famosa quando io ero piccolissima... quindi, fac… - TitiRode : RT @BrambillaLuca: Mi avessero detto 25 anni fa che oggi sarei stato a guardare le tette di Cristina D’Avena, io mica ci avrei creduto. - troppofortee : RT @LaWho_Margot: Apro Twitter: Tette di Cristina d’Avena Tette incendiarie roteanti Tette con frase a caso di Bucoschi. Tette con domanda… - ILoveFunnyCats_ : RT @CronacaSocial: ???? Cristina D’Avena, foto in bikini su Instagram: social in tilt! LEGGI E GUARDA?? - Stefy_1987 : Una foto in costume di Cristina D'Avena riesce a diventare un caso su questo social pieno di morti di figa bavosi. Da non credere. -

