Casa Totti nel panico: il gatto combina un “disastro” (Di giovedì 3 settembre 2020) panico nella famiglia Totti a causa di un topolino che la gatta Paola ha cercato di portare a Casa. La scena ripresa è esilarante. A Casa Totti si è creato un gran scompiglio: Paola, la gattina della famiglia, ha portato a Casa un amichetto. Un micetto come lei? Magari! Si tratta di un topolino. panico, paura, terrore. Anche un tantino di ribrezzo, in effetti. Non ce ne voglianoArticolo completo: Casa Totti nel panico: il gatto combina un “disastro” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

annamariamoscar : Topo in casa di Ilary Blasi e Francesco Totti, l’esilarante scena della conduttrice che scappa - blogtivvu : La gatta di Ilary Blasi porta un topo in casa: la reazione di Francesco Totti è esilarante (VIDEO) - blogtivvu : Nuovo siparietto Ilary Blasi-Francesco Totti: si ride con la gatta Paola (ed il topo in casa!) ??? ? Il VIDEO e la r… - blogtivvu : Il gatto di Ilary Blasi porta un topo in casa: la reazione di Francesco Totti è esilarante e la moglie condivide il… - zazoomblog : Paura in casa Totti cè un topo! La Blasi filma la cattura… - #Paura #Totti #cè #topo!… -