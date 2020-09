Bruno Barbieri: «In 4 Hotel metto gli albergatori con le spalle al muro» (Di giovedì 3 settembre 2020) Da inflessibile giudice di MasterChef – dove ha sdoganato e imposto la parola «mappazzone» nel lessico dei cooking show, e non solo – a ironico ma severo fustigatore nelle sfide tra gli albergatori italiani. Riparte dalla Versilia il viaggio di Bruno Barbieri alla guida di 4 Hotel, in onda su Sky Uno, Sky Go e NOW Tv da martedì 1° settembre, una versione rinnovata (girata tutta prima del lockdown) con alcune novità ma la stessa intransigenza nella valutazione di servizi, prezzi e location. «Ma questa volta abbiamo messo gli albergatori con le spalle al muro», anticipa a Panorama.it lo chef alla vigilia della prima puntata del programma realizzato da Sky con Banijay Italia, spiegando anche perché da poche ... Leggi su panorama

_claarissa : @eliscrivecose Bruno Barbieri in 4 Hotel >>>>>> Bruno Barbieri a Masterchef - keithkhoegane : RT @pidgetminie: Una lumachina mi era salita sul piede e io, @garouishere e @keithkhoegane l'abbiamo chiamata bruno barbieri - pidgetminie : Una lumachina mi era salita sul piede e io, @garouishere e @keithkhoegane l'abbiamo chiamata bruno barbieri - xCUPCAKESIVAN : @daddydalbert tipo se twittassi che voglio le coccole da bruno barbieri? - wingsofsuburbia : 15- vabbè Rega che ve lo dico a fa. Chris Evans Darren Criss Francesco Toneatti (vale?) Dariello (vale?) Paga (Vale?) Bruno Barbieri. -