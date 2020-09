Boca Juniors colpito dal coronavirus: sono 18 i positivi (Di giovedì 3 settembre 2020) Il coronavirus non lascia scampo al Boca Juniors. La pandemia di Covid-19 colpisce in modo pesante la società argentina in cui milita anche l'ex Juventus Carlos Tevez. Secondo quanto riportato dall'Ansa e confermato anche dalla società sono 18 i casi di positività all'interno della squadra.Boca Juniros: 18 positivi al coronaviruscaption id="attachment 937531" align="alignnone" width="699" Boca Juniors (getty images)/captionUn focolaio al Boca Juniors. Il club argentino ha fatto sapere che, dopo i test Pcr a cui sono stati sottoposti nella giornata di ieri i calciatori, in 18 sono risultati positivi al ... Leggi su itasportpress

sportli26181512 : #Notizie #Coronavirus Boca Juniors, 18 calciatori positivi al Coronavirus: Boca Juniors Coronavirus – Attraverso un… - RobertoRenga : RT @CalcioFinanza: #BocaJuniors, 18 calciatori positivi al #Coronavirus dopo i test - InteMarco : RT @CalcioFinanza: #BocaJuniors, 18 calciatori positivi al #Coronavirus dopo i test - OA_Sport : Calcio, contagio di massa al Boca Juniors con 18 giocatori positivi al Covid: prossimo match di Libertadores in dub… - CalcioFinanza : #BocaJuniors, 18 calciatori positivi al #Coronavirus dopo i test -

Ultime Notizie dalla rete : Boca Juniors Boca Juniors, incredibile: 18 giocatori positivi al Coronavirus! Tuttosport Boca Juniors, 18 giocatori positivi al coronavirus

(ANSA) - BUENOS AIRES, 03 SET - Il Boca Juniors ha confermato con una nota in tarda serata (ora argentina, ieri notte in Italia) che, dopo aver effettuato l'ultimo 'giro' di tamponi, ben 18 giocatori ...

Il Boca Juniors ha 18 positivi al Coronavirus: "Contagio di massa"

Il Boca Juniors ha confermato con una nota in tarda serata (ora argentina, ieri notte in Italia) che, dopo aver effettuato l'ultimo 'giro' di tamponi, ben 18 giocatori "della rosa dei professionisti d ...

(ANSA) - BUENOS AIRES, 03 SET - Il Boca Juniors ha confermato con una nota in tarda serata (ora argentina, ieri notte in Italia) che, dopo aver effettuato l'ultimo 'giro' di tamponi, ben 18 giocatori ...Il Boca Juniors ha confermato con una nota in tarda serata (ora argentina, ieri notte in Italia) che, dopo aver effettuato l'ultimo 'giro' di tamponi, ben 18 giocatori "della rosa dei professionisti d ...