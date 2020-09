Boca Juniors, 18 calciatori positivi al coronavirus (Di giovedì 3 settembre 2020) coronavirus, primo focolaio in una squadra di calcio: positivi 18 calciatori del Boca Juniors e otto membri dello staff. Sono diciotto i giocatori del Boca Juniors risultati positivi al coronavirus nel corso degli accertamenti scattati dopo che erano emersi i primi casi. Dopo aver sospeso gli allenamenti a fronte dei primi casi di coronavirus, il Boca Juniors si era riunito in un hotel di Buenos Aires e i calciatori, insieme con i membri dello staff, si sono sottoposti al tampone per la ricerca del Covid. Al termine dei test, ben diciotto calciatori sono risultati positivi al coronavirus, portando alla luce ... Leggi su newsmondo

