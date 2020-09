Vasco Rossi, da rivoluzionario della "vita spericolata" a cantore della prudenza (in mascherina) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Da cantore della “vita spericolata” a cantore della prudenza (in mascherina). Vasco Rossi torna a far parlare di sé: come accaduto nelle scorse settimane, oggetto della notizia è la sua campagna personale contro i cosiddetti “negazionisti” del Covid e contro chi aggira i protocolli anti-contagio.“Io la mascherina la metto anche sulle mani e pretendo che la indossino tutti quelli che per qualche motivo mi avvicinano... A tutti gli squilibrati, terrapiattisti, negazionisti impegnati a insultarmi sui social dico di nuovo di andare allegramente a farsi fot***”, fa sapere il rocker di Zocca ... Leggi su huffingtonpost

