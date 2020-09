Uomini e Donne: Nicola Vivarelli Frequenta Valentina Autiero! (Di mercoledì 2 settembre 2020) Uomini e Donne: dopo mesi di incertezza in cui Nicola sembrava essere più interessato a Valentina Autiero che a Gemma Galgani, ora Sirius inizia davvero una conoscenza con lei. Ecco tutti i dettagli… Nicola Vivarelli, conosciuto come Sirius, sarà ancora al centro dell’attenzione nelle nuove puntate di Uomini e Donne. La relazione con Gemma Galgani sembra essersi definitivamente interrotta dopo il lifting di quest’ultima, che secondo Sirius sarebbe la causa della fine di tutto. Nicola sembra però intenzionato a rimanere nel programma e a fare nuove conoscenze e così avrebbe già fatto. Uomini e Donne: Nicola Vivarelli ... Leggi su gossipnews.tv

matteosalvinimi : ????Centinaia di sbarchi con Forze dell’Ordine allo stremo e Lampedusa sempre più nel caos. Denunciamo questo gover… - matteosalvinimi : Questa mattina a Cairo Montenotte (Savona), ci tenevo a passare alla scuola di Polizia Penitenziaria per salutare d… - nzingaretti : Ci sono personaggi che organizzano manifestazioni di rifiuto dell'esistenza del Covid. Negazionisti che offendono… - yoursmoonlightt : uomini e donne louis tomlinson sta arrivando - beppebalestro : RT @matteosalvinimi: ????Centinaia di sbarchi con Forze dell’Ordine allo stremo e Lampedusa sempre più nel caos. Denunciamo questo governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Uno dei motivi per cui Gemma avrebbe detto addio a Sirius è che la Dama è stata molto impegnata durante l’estate. Come? Con una serie di interventi per tirarsi tutta la faccia. Ma com’è diventata oggi ...Pubblicato su Aesthetic Surgery Journal lo studio “Pazienti e medicina estetica al tempo del Covid-19” realizzato su 8.000 pazienti I risultati dell’indagine realizzata durante il lockdown dal gruppo ...