Ultimo minuto, Silvio Berlusconi positivo al SarsCovid2 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi è positivo al Covid. Lo ha comunicato Forza Italia, informando che «In seguito a un ulteriore controllo precauzionale il presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2». Secondo il suo medico Alberto Zangrillo, Silvio Berlusconi è asintomatico e in isolamento a domicilio. «Il Presidente - comunica infatti Forza Italia - continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social». Leggi su howtodofor

lofioramonti : Ecco cosa succede quando si fanno le cose all'ultimo minuto, senza ascoltare nessuno, pensando di avere sempre ragi… - Cicciricy : Day 21: Un film che ti ha annoiata. 'Paranormal Activity'. Palloso dal primo fino all'ultimo minuto, non so nemmen… - jokerulez : RT @lofioramonti: Ecco cosa succede quando si fanno le cose all'ultimo minuto, senza ascoltare nessuno, pensando di avere sempre ragione e… - FatimaCoppola : RT @dangerousofi: Io non mi fido delle persone che skippano i singoli usciti prima dell'album, un album va ascoltato da primo all'ultimo mi… - alias16g : RT @lofioramonti: Ecco cosa succede quando si fanno le cose all'ultimo minuto, senza ascoltare nessuno, pensando di avere sempre ragione e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo minuto Toni Servillo ospite a Giffoni: "Sorrentino? Se mi chiama all'ultimo minuto mi trova pronto" La Repubblica Bergamo, l’incidente di via Borgo Palazzo ripreso da una telecamera

La telecamera di sicurezza del Fioraio del Borgo riprende tutta la scena: un ragazzo in sella al suo motorino viaggia lungo via Borgo Palazzo, passa accanto a piazza Sant’Anna e pochi metri dopo l’inc ...

Xbox, il prezzo? Microsoft non ha fretta di svelarlo e fa bene

Xbox Series X, la nuova console di Microsoft, sarà rilasciata a novembre 2020: questo è certo e ufficiale (a meno di rimandi dell’ultimo minuto, che paiono però molto improbabili). Non sappiamo invece ...

La telecamera di sicurezza del Fioraio del Borgo riprende tutta la scena: un ragazzo in sella al suo motorino viaggia lungo via Borgo Palazzo, passa accanto a piazza Sant’Anna e pochi metri dopo l’inc ...Xbox Series X, la nuova console di Microsoft, sarà rilasciata a novembre 2020: questo è certo e ufficiale (a meno di rimandi dell’ultimo minuto, che paiono però molto improbabili). Non sappiamo invece ...