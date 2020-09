Taxi volanti con pilota a bordo, primi test in Giappone (Di mercoledì 2 settembre 2020) Finanziata dal governo nipponico, SkyDrive ha completato con successo il primo volo di SD-03, l'aeromobile biposto con otto motori che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2023 É il 2023 la data prevista per il debutto sul mercato dei primi autoveivoli con pilota a bordo. Leggi su it.mashable

Roma, 2 set. (askanews) – In Giappone si è svolto con successo il primo test di un’auto volante con equipaggio a bordo. Il velivolo è stato costruito da SkyDrive – società finanziata da Toyota – e ha ...

ecco il primo test di volo [VIDEO]

SI VOLA! Stavolta non vi parliamo di supercar velocissime, dalle prestazioni disarmanti: quando diciamo si vola, intendiamo che si vola per davvero. Merito della SkyDrive Project SD-03, l'auto volante ...

