Talking Heads, spunta il video “razzista” con faccia colorata. Il cantante si scusa: “Un grave errore” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set – Il tritacarne del Black lives matter si ingoia anche il cantante dei Talking Heads David Byrne ,che è stato recentemente costretto a scusarsi per aver interpretato persone di colore in un video promozionale del 1984 per il film-concerto dei Talking Heads Stop Making Sense. Negli Stati Uniti se dici blackface dici Satana, Hitler, da ben prima del Black lives matter. La psicosi per questa usanza nel Nuovo Continente ha colpito un po’ tutti, con effetti più o meno grotteschi: da Mary Poppins ai maglioni di Gucci, passando per la figuraccia epica del politicamente correttissimo primo ministro canadese Justin Trudeau, che, pare, da giovane fosse fan del pittarsi la ... Leggi su ilprimatonazionale

Adnkronos : #TalkingHeads, David Byrne: 'Mi scuso per #sketch razzista' - emera64 : RT @RiccardoMarra: “adoro il trascorrere del tempo / mai per soldi / sempre per amore”. Talking Heads - RiccardoMarra : “adoro il trascorrere del tempo / mai per soldi / sempre per amore”. Talking Heads - MimmoCaporali : Ogni volta che ascolto Gianna Nannini mi viene da piangere. Poi metto i Talking Heads e mi passa tutto. #techetechete - LinkaTv : E' iniziato Talking Heads su #rai5 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Talking Heads Talking Heads, David Byrne: "Mi scuso per sketch razzista" Adnkronos Talking Heads, David Byrne: "Mi scuso per sketch razzista"

Il musicista David Byrne si è scusato sul proprio profilo Twitter per uno sketch del 1984 giudicato razzista, in cui lo stesso Byrne impersonificava alcuni uomini di colore, dipingendosi la faccia di ...

Blackface, David Byrne si scusa per uno sketch del 1984: «Sono cambiato»

David Byrne si è scusato per aver interpretato persone di colore in un video promozionale del 1984 legato al film concerto dei Talking Heads Stop Making Sense. Nello sketch, Byrne interpreta una serie ...

Il musicista David Byrne si è scusato sul proprio profilo Twitter per uno sketch del 1984 giudicato razzista, in cui lo stesso Byrne impersonificava alcuni uomini di colore, dipingendosi la faccia di ...David Byrne si è scusato per aver interpretato persone di colore in un video promozionale del 1984 legato al film concerto dei Talking Heads Stop Making Sense. Nello sketch, Byrne interpreta una serie ...