Stipendi non pagati ai calciatori, la società smentisce [NOME e DETTAGLI] (Di mercoledì 2 settembre 2020) I giocatori dello Jiangsu Suning furiosi contro la società cinese per via degli Stipendi non pagati. I calciatori avrebbero smesso di allenarsi per protestare contro le mancate retribuzioni da parte della proprietà. Tuttavia, la situazione sarebbe rientrata piuttosto rapidamente, con gli stessi calciatori che avrebbero poi accettato di allenarsi dopo aver ricevuto il pagamento degli ingaggi arretrati. Il club di Suning (proprietaria anche dell’Inter), però, ha voluto smentire queste voci, definendole infondate: “Tutte le accuse sul nostro club sono rumors. Dopo aver ottenuto una grande vittoria all’ultimo turno, la squadra ha condotto un allenamento di recupero sotto la guida del proprio allenatore questo pomeriggio per prepararsi alla partita imminente”. Notizie ... Leggi su calcioweb.eu

