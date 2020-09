Sophie Johansson è stata aggredita, ma non «perché non indossava il burka islamico» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Martedì 1 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione su Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 30 agosto sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene una fotografia che mostra una ragazza bionda con il volto e i vestiti insanguinati, accompagnata da un testo che recita: «Questa è l’immagine della svedese e cristiana, Sophie Johansson, 19 anni, presa a bottigliate per aver respinto uno sconosciuto che voleva violentarla perché non indossava il burka islamico». Si tratta di una notizia falsa. Il post oggetto di verifica, pubblicato su Facebook il 30 agosto 2020 La persona ritratta nella foto oggetto di verifica si chiama davvero Sophie ... Leggi su facta.news

