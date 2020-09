Skoda Enyaq iV, il suv elettrico robusto e concreto (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Foto: Skoda)Il nuovo suv elettrico Skoda Enyaq iV è ufficiale e celebra nel migliore dei modi il 125esimo anniversario dalla fondazione della società di Mladá Boleslav. Nome particolare che rimanda alla parola “enya” ossia “L’inizio, fonte di vita” in gaelico per questo Sport Utility Vehicle a emissioni zero si piazza in una fascia di mezzo sia per quanto riguarda le dimensioni sia per il prezzo così da accontentare un pubblico piuttosto ampio. Scopriamo tutte le informazioni con le caratteristiche tecniche, le versioni e quanto costerà questo nuovo inizio del brand ceco. Il design (Foto: Skoda)La prima vettura totalmente elettrica di Skoda si basa sulla piattaforma Meb della Volkswagen che è già stata ... Leggi su wired

