Referendum: chi vota No è in malafede, bugiardo o superficiale. O tutte e tre le cose (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alcuni miei amici e amiche si meravigliano che io abbia deciso di votare risolutamente Sì al prossimo Referendum costituzionale. Se anche fossi stato di avviso diverso, mi sarei convertito al Sì, dopo aver letto le finte ragioni di “quelli del No”, dal momento che molti, in tempi non sospetti, erano per una riforma esattamente identica a questa, come l’eccelso Violante che era per il Sì alla cosiddetta “schiforma” Renzi-Boschi, o Zanda e la Finocchiaro che nel 2008 erano per un taglio esattamente come quello di oggi. Premetto che molti di quelli che oggi dicono No fino all’altro ieri erano per il Sì al taglio dei parlamentari, anzi Renzi e la sua allegrotta scuderia piddina di allora erano per l’abolizione del Senato intero, valutato alla stessa stregua del Cnel e trasformato in ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il referendum sul taglio del numero dei parlamentari divide il Pd. Ma c'è chi, come Maurizio Martina, ex segretario dem, non ha dubbi e si schiera con il Sì al taglio, che porterebbe ad avere un Parla ...

Referendum, l'imboscata M5S a Conte. E Zingaretti avvisa i suoi: «Il voto, test sul governo»

Scricchiola ancor prima del 21 settembre, e stavolta si odono gli ultimatum di Nicola Zingaretti ai suoi e i gemiti dei 5S che non volevano il voto di fiducia sul decreto Covid bensì affossare la norm ...

