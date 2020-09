Questo video non mostra la protesta di Berlino contro le misure anti-Covid, è stato girato a Seul nel 2019 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il 29 agosto 2020 su Facebook è stata pubblicato un video che mostra dall’alto una piazza piena di persone. Le immagini sono accompagnate da Questo testo: «Berlino 29 . 08. 2020». Il riferimento è alla manifestazione di protesta tenutasi a Berlino il 29 agosto 2020 contro le misure di contrasto alla diffusione della Covid-19 istituite dalle autorità e ritenute dai manifestanti un attacco alle libertà personali. Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook il 29 agosto 2020 – Fuori contesto Il video oggetto della nostra analisi non mostra la manifestazione ... Leggi su facta.news

Kaspersky presenta un nuovo corso online per condividere l'expertise nel threat hunting con YARA del GReAT

Per rispondere a questa sfida e per rendere il corso più accessibile alle persone, Kaspersky ha deciso di adottare il formato online per la sua formazione su YARA. Il video corso online è stato ...

Significato, testo e traduzione di Reflection, in cui Christina Aguilera torna per Mulan

Christina Aguilera è tornata con una nuova versione di "Reflection", canzone che fece da colonna sonora del film Disney Mulan e che è stata proposta in una versione rinnovata e per l'uscita della vers ...

