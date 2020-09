Pure l'autostrada libica. Di Maio si crede Berlusconi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ma quale carta d'identità! Silvio Berlusconi si sta godendo la nuova giovinezza, quella di quando la storia sposa le ragioni a lungo sostenute e applicate fra mille contrasti. Ieri se n'è avuta l'ultima riprova. Il Ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, è andato a Tripoli per incontrare il capo del governo di unità nazionale Serraj e tentare di riallacciare le relazioni italo-libiche, ultimamente devastate dalla marginalità del nostro Paese e dall'interventismo di altri attori internazionali. Ebbene, il punto per riannodare il filo è stato il vecchio accordo italo-libico del 2008, che contemplava, fra le varie cose, la realizzazione dell' aeroporto internazionale a Tripoli e dell'«autostrada della Pace». Intesa intessuta da Silvio Berlusconi allora ... Leggi su iltempo

Ma quale carta d’identità! Silvio Berlusconi si sta godendo la nuova giovinezza, quella di quando la storia sposa le ragioni a lungo sostenute e applicate fra mille contrasti. Ieri se n’è avuta l’ulti ...

