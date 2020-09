Perisic e Brozovic, quale destino? L'Inter ha deciso il futuro dei due croati (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'Inter ha deciso: Marcelo Brozovic e Ivan Perisic sono sacrificabili. Con le cessioni verranno finanziati gli acquisti Leggi su 90min

Gazzetta_it : #Inter, #Perisic e #Brozovic, c'eravamo tanto amati. Il primo aspetta il Bayern, l'altro è in partenza - interismo1908 : RT @Gazzetta_it: #Inter, #Perisic e #Brozovic, c'eravamo tanto amati. Il primo aspetta il Bayern, l'altro è in partenza - _intermagazine : Il Bayern Monaco punta al doppio colpo croato dall’Inter: Perisic e Brozovic. Poi i nerazzurri andranno su Kantè… - GER__11 : RT @Gazzetta_it: #Inter, #Perisic e #Brozovic, c'eravamo tanto amati. Il primo aspetta il Bayern, l'altro è in partenza - grinz78golfer : @FootballAndDre1 @MarcoZH10 questo è certo. ed è giusto. Perisic, Brozovic, Vecino, Joao Mario. Venduti questi tutto sarà più facile. -