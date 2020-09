Pelle secca: i rimedi naturali per idratarla a costo zero! (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Pelle secca necessita di cure e attenzioni costanti. Non è necessario sperperare un patrimonio per l’acquisto di creme “miracolose”. Vediamo nel dettaglio! Pronti? Si parte! Pelle secca, che tira e si screpola? Dalla natura, tutti i rimedi per nutrirla! La Pelle, sia del corpo che del viso, necessita di idratazione costante. Oggi, ci occuperemo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

noiselord : Ho la pelle secca. Mi devo carboidratare. - DocR2336 : RT @vogue_italia: Guida post esposizione al sole per prolungare il colorito dorato ed evitare l'effetto opaco - tailoredkid : RT @vogue_italia: Guida post esposizione al sole per prolungare il colorito dorato ed evitare l'effetto opaco - mYnonHwA_6 : RT @vogue_italia: Guida post esposizione al sole per prolungare il colorito dorato ed evitare l'effetto opaco - vogue_italia : Guida post esposizione al sole per prolungare il colorito dorato ed evitare l'effetto opaco -

Ultime Notizie dalla rete : Pelle secca Pelle secca dopo l'abbronzatura: come prendersene cura Vogue Italia Capelli perfetti dopo l’estate: rimedi effetto paglia, secchi rovinati

Come avere capelli perfetti prima e dopo l'estate? La prima regola è l'idratazione, si perché come la pelle anche i capelli si disidratano per l'effetto del sole, del caldo e della salsedine ma anche ...

Vai a dormire senza struccarti ? Non farlo più! Ecco perché!

Struccarsi a volte può essere noioso. Magari è notte fonda e proprio non ti va. Ma cosa succede alla pelle? Leggi e non lo farai più! La pelle ha bisogno di cure costanti. Una sana ed equilibrata alim ...

Come avere capelli perfetti prima e dopo l'estate? La prima regola è l'idratazione, si perché come la pelle anche i capelli si disidratano per l'effetto del sole, del caldo e della salsedine ma anche ...Struccarsi a volte può essere noioso. Magari è notte fonda e proprio non ti va. Ma cosa succede alla pelle? Leggi e non lo farai più! La pelle ha bisogno di cure costanti. Una sana ed equilibrata alim ...