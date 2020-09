Ohibò, il Massachusetts si ribella a un Kennedy (Di mercoledì 2 settembre 2020) Cosa deve fare, ancora, il mondo per farci capire che è cambiato? Cosa deve fare, di più, il mondo per farci capire che il tempo in cui alla fine le cose andavano come sono sempre andate è finito e che quel che ci viene da considerare inaudito è invece normale? Eppure non lo abbiamo ancora imp Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : Joe Kennedy III ha perso male (55 a 44) in Massachusetts, dove le primarie democratiche sembravano già scritte. Lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ohibò Massachusetts