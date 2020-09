Nel Roero al via le Gustose Narrazioni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un viaggio tra libri, cultura e buon vino animerà il settembre della rive gauche del Tanaro. Domani 2 settembre, presso il ristorante Marcelin di Montà d’Alba, prende il via Gustose Narrazioni, una rassegna di conversazioni letterarie con ospiti e autori, accompagnate da reading teatrali e musica dal vivo, degustazioni di piatti a tema e vini abbinati. Obiettivo dichiarato degli organizzatori è quello di contaminare il mondo del food & wine con contenuti di qualità, dimostrando che è possibile fare cultura attraverso l’enogastronomia. All’interno di Gustose Narrazioni il cibo diventa il pretesto per parlare di letteratura, musica, cinema e teatro. Ogni serata prenderà spunto da un libro e prevederà un dialogo con l’autore o uno spettacolo a ... Leggi su vinonews24

E' stato un successo ben oltre le aspettative il Voucher Vacanze della Regione Piemonte, con il quale si usufruisce di 3 notti al prezzo di una: una la paga il cliente, una la Regione, l'altra l'alber ...

