Morto lo storico d’arte Philippe Daverio. Era atteso a Pordenone il 20 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ Morto nella notte a Milano lo storico dell’arte Philippe Daverio. Lo ha reso noto la regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah. Docente e saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, aveva 71 anni. “Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte” ha detto Shammah. “Amico mio ….il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante stamattina” ha scritto Shammah su Instagram. Ha commentato Emanuele Fiano del Pd: “Andree Ruth #Shammah ci da purtroppo notizia della scomparsa di Philippe #Daverio uomo di grande cultura, simpatia e umanità. Una grande perdita per #Milano e per tutti. Sono molto addolorato per la sua scomparsa. Sia ... Leggi su udine20

repubblica : ?? È morto Philippe Daverio, storico dell'arte e divulgatore - Corriere : ?? ULTIM'ORA - È morto lo storico e critico d'arte Philippe Daverio: aveva 70 anni - HuffPostItalia : Philippe Daverio è morto. Lo storico dell'arte aveva 71 anni - giampiero661MJ : RT @rtl1025: ?? E' morto questa notte all'istituto dei Tumori di Milano lo storico dell'arte #PhilippeDaverio. Docente e saggista, ex asses… - NadiaPedot : RT @RadioRadicale: È morto #PhilippeDaverio, storico e critico d'arte. Dal nostro archivio i suoi dialoghi con @OToscani e i suoi interven… -