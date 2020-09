Migranti: Linardi (Sea watch), 'questo governo ha lasciato persone in mare' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Palermo, 2 set. (Adnkronos) - "governo dopo governo si continua a non gestire un fenomeno che ci riguarda, spero che prima o poi lo si capirà cercando di lavorare all'origine del problema. Sarebbe meglio lavorare sulla creazione di alternativa. Se se siamo lì, in mare, è perché crediamo che nessuno si meriti di morire come un cane. questo governo ha lasciato persone in mare". E' la denuncia di Giorgia Linardi, portavoce di Sea watch, intervenuta ad Agirà su Rai3. "Abbiamo fotografato dal nostro aereo un corpo in mare perché il corpo di un uomo è come una bottiglietta di plastica caduta da un peschereccio - dice ancora- questo è il ... Leggi su iltempo

